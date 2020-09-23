Good Mask 新推買2送1優惠! Level 3 新色獨立包裝口罩售$72/盒

Good Mask 表示，將提供買 2 送 1 優惠，並有新色口罩發售。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

廠方表示，今次除發售舊有的顏色口罩外，更新推出配色口罩系列，口罩本體和邊位/耳帶採用不同顏色，類似中衛的玩色系列口罩，並提供包括:皇室藍 x銀河灰、蜜桃粉x櫻花粉、曜石黑x寶石藍、曜石黑x蜜桃粉、霧霾藍x大象灰。同時更推出 2 送 1 優惠，詳情稍後公布。

單色顏色口罩 (共7色)

皇室藍、琥珀黃、 新版奇異果綠、微風藍、冰川白、夢幻紫、櫻花粉

配色口罩(共6款)

皇室藍 x銀河灰、蜜桃粉x櫻花粉、曜石黑x寶石藍、曜石黑x蜜桃粉、霧霾藍x大象灰

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▲ Good Mask 配色口罩

口罩買2送1優惠詳情

尺寸: 成人17.5*9.5cm / 中童14.5*9.5cm

1.99 -50片 : $148/盒 平均價: $98.6/盒

2.99 -30片獨立包裝: $108/盒 平均價: $72/盒

-買 2 送 1 優惠以之產品可自由配搭，優惠以最低價格產品作為送贈產品。

▲ Good Mask 配色口罩

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Good Mask口罩規格

-BFE, PFE, VFE >99%

-ASTM Level 3

-EN14683 type II R

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▲ Good Mask 配色口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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