【限時發售】5 款 Miffy 口罩同時開賣! Level 2獨立包裝口罩售$138/30個 全香港製造 附購買連結

東興大藥房表示，限時發售 5 色 Miffy 口罩。



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店方表示，今次一口氣發售 5 款 Miffy 口罩，包括:一般的白、紫、粉紅，和特別版的粉黃色和粉橙色。今次開賣由即時起至 9 月 23 日晚上 8 時，預計今批口罩 11 月 10 日前出貨。

防護力方面，Miffy 口罩支援 PFE>98% 和 BFE>98%，且是 Level 2 水平。 Miffy 口罩一盒 30 個售 $138。

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▲ Miffy 港產口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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