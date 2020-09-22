【口罩崩盤】Protector 口罩售價插完再插! 獨立包裝現減價售 $45/30個 【附購買連結】

▲ Protector 口罩

在疫情最初，相信不少人都買了幾盒 Protector 口罩傍身。不過近日 Protector 口罩的售價急跌，減完再減!



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

上星期尾 Protector 官方才宣布，把口罩減售至 $128/2盒，但東興大藥房剛表示，Protector 成人獨立包裝口罩減價至 $48盒/30個，減價超過 25%。Protector 成人獨立包裝口罩提供 PFE/BFE >95% 防護，中國製造。此口罩可在門市和網站購買。

【其他內容】 masklab 新門市開始試業 買滿$200送50個盒裝口罩【詳情見下頁】

▲ Protector 口罩

【口罩大崩盤】跌破 $20 關口! 港店平賣三層外科防疫口罩 售 $19/50個【詳情見下頁】

地址:筲箕灣愛禮街2號愛蝶灣商場55號舖

口罩購買連結<<<<

【其他內容】 附購買連結! Medicom Premier 獨立包裝成人口罩 售$99盒/40個【詳情見下頁】

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】