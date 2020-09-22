【附優惠方法】Marz Mask 推+$1 買一盒 TypeIIR 口罩優惠! 平均每盒售$38

港牌口罩 Marz Mask 表示，正推出 $1 盒成人口罩優惠。



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廠方指由即日起，凡購買一盒50個裝獨立包裝口罩(售價$75)，即再加 $1 換取一盒原價 $65 的非獨立包裝口罩（50個裝)，換言之，每盒口罩平均只售 $38。

▲ Marz Mask $1優惠

購買方法:

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Marz Mask 外科口罩規格



尺寸：17.5 x 9.5cm

顏色：藍色（外面）

材質：PP不織布，熔噴布，棉質耳帶，金屬鼻條

規格：歐盟級別TypeIIR (BFE ≥ 98% PFE ≥94%)

中國製造

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▲ Marz Mask

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▲ Marz Mask 獨立裝

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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