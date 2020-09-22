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【旅遊業崩盤】旅遊業議會盼政府每月發放 6 萬元津貼　中小旅行社東主 ：政府對業界諮詢工作不足

行內熱話 19:15 2020/09/22

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香港旅遊業議會主席、旅遊業業界及立法會議員姚思榮召開記者會。香港旅遊業議會主席黃進達表示，對第三輪防疫抗疫基金表示遺撼、憤怒和不滿。旅遊業確實是「零」沒有其他業務可以代替，希望每間旅行社每月發放 6 萬元津貼。 

酒店餐飲旅遊業崩潰邊緣 旅行社：望政府帶頭推三方合作方案 見下頁】 

立法會議員姚思榮在記者會上指，３輪防疫抗疫基金跟業界期望相差很遠，希望第三輪防疫抗疫基金可再補充，甚至在第四輪時增加支援，裁員潮及倒閉潮很大機會出現。

中小型旅行社東主 Lovina 認為，政府對業界諮詢工作嚴重不足，其至未詳細了解業界困境。以她所知，現時最少 3 成出入境旅行社倒閉，即使網上旅遊平台及中小型旅行社已捱不住要裁員；「保就業」計劃對業界作用又不大，留得住職員一也沒有生意。她預計，相信至少半年或 9 個月後旅遊業才能恢復正常。

夏威夷 10 月迎國際旅客觀光 符合兩大條件可入境免隔離 14 天見下頁】 

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Photo：Richard Bitting

撰文 : 鍾采餘

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