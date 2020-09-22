  • 29°C
香港時間 : 2020922日 (二) 19:21
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【SME學堂】佔領遊戲技術但未賺錢　Unity 成功上市靠數碼娛樂工業應用

商管策略 18:30 2020/09/22

分享：

3D 遊戲引擎公司 Unity Technologies 早前在美國上市，這間市值近 180 億美元（約港幣 1,400 億元）的數碼娛樂科技公司，已在遊戲界佔據半壁江山。靠遊戲開發為主業的 Unity 曾在虧損過億美元，其後拓展影視、工業等領域重回成功道路。

Unity 在遊戲界幾乎無人不知，公司在蘋果（Apple）和 Google 遊戲平台的前 1,000 款流動及手機遊戲中分別佔 53% 及 50%。在 2019 年全球收入排名前 100 的遊戲開發商中，有 93 間是 Unity 的客戶，《Iron Man VR》、《Pokémon GO》等知名遊戲也有用其技術方案；截至 2020 年 6 月 30 日的 6 個月，用戶每月平均遊玩由 Unity 開發的遊戲時間超過 80 億小時。

公司數據顯示，在中國約有 300 萬開發者使用 Unity，從去年至今，中國市場新發行的流動遊戲中有 76% 是用 Unity 開發。

曾拒蘋果收購今市值逾930億元 Dropbox用戶 5 億如何達成？見下一頁

在 2019 年全球收入排名前100的遊戲開發公司中，有93間是Unity的客戶

收入跌4分1兼股價長期低位 GoPro 振作靠 HERO？見下一頁

即使 Unity 在流動遊戲業佔有率高，其收入來源並不在此。公司在 2019 年的營業額為 5.418 億美元，淨虧損 1.632 億美元。雖然虧損額比 2018 年的1.316 億美元擴大，但收入增加 42%。遊戲引擎涉及的人力成本、研發成本高，Unity 在 2018 年研究與開發上花費 2.04 億美元，2019 年為2.56 億美元，截至今年 6 月 30 日，僅半年時間 Unity 的研發金額已達到 1.66 億美元。

影視及工業應用廣泛

雖然遊戲業務未有能帶動 Unity 的收入，但公司質積極拓展影視、工業等領域。Unity 影視動畫示例項目 Film Sample Project，方便用戶使用 Unity 創作線性影視內容，如遊戲過場動畫、短片等，而 Unity 也為汽車供應商、工程、航空等行業提供方案。Unity 近年亦收購不同行業，如加拿大技術服務公司 Finger Food，以拓展公司在工業應用版圖。

賣水賣到上市兼成新首富！農夫山泉不計成本改產天然水靠差異化突圍見下一頁

Unity也為汽車供應商、工程、航空等行業提供解決方案

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

Photo：NYSE、Unity

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【SME學堂】Apple 推 Fitness Plus 月費＄77搶初創生意 「健身界Netflix」Peloton如何迎戰？
2020/09/17
【SME學堂】Apple 推 Fitness Plus 月費＄77搶初創生意 「健身界Netflix」Peloton如何迎戰？
【SME學堂】Apple Watch終可單獨使用！蘋果背後大計竟是瞄準「科技家庭」？
2020/09/18
【SME學堂】Apple Watch終可單獨使用！蘋果背後大計竟是瞄準「科技家庭」？
商業營銷 市場拓展 電玩手遊 遊戲平台 AR 3D

下一篇文章

【疫市營商】港日樂園重開加推優惠救市　迪士尼門票二送一・富士急740元四人玩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹