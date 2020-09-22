【SME學堂】佔領遊戲技術但未賺錢　Unity 成功上市靠數碼娛樂工業應用

3D 遊戲引擎公司 Unity Technologies 早前在美國上市，這間市值 近 180 億美元（約港幣 1,400 億元）的數碼娛樂科技 公司，已在遊戲界 佔據半壁江山。靠遊戲開發為主業的 Unity 曾在虧損過億美元，其後拓展影視、工業等領域重回成功道路。

Unity 在遊戲界幾乎無人不知，公司在蘋果（Apple）和 Google 遊戲平台的前 1,000 款流動及手機遊戲中分別佔 53% 及 50%。在 2019 年全球收入排名前 100 的遊戲開發商中，有 93 間是 Unity 的客戶，《Iron Man VR》、《Pokémon GO》等知名遊戲也有用 其技術方案 ；截至 2020 年 6 月 30 日的 6 個月，用戶每月平均遊玩由 Unity 開發的遊戲時間超過 80 億小時。

公司數據顯示，在中國約有 300 萬開發者使用 Unity，從去年至今，中國市場新發行的流動遊戲中有 76% 是用 Unity 開發。

曾拒蘋果收購今市值逾930億元 Dropbox用戶 5 億如何達成？【見下一頁】

▲ 在 2019 年全球收入排名前100的遊戲開發公司中，有93間是Unity的客戶

收入跌4分1兼股價長期低位 GoPro 振作靠 HERO？【見下一頁】

即使 Unity 在流動遊戲業佔有率高，其收入來源並不在此。公司在 2019 年的營業額為 5.418 億美元，淨虧損 1.632 億美元。雖然虧損額比 2018 年的1.316 億美元擴大，但收入增加 42%。 遊戲引擎涉及的 人力成本、研發成本高， Unity 在 2018 年研究與開發上花費 2.04 億美元，2019 年為2.56 億美元，截至今年 6 月 30 日，僅半年時間 Unity 的研發金額已達到 1.66 億美元。

影視及工業應用廣泛

雖然遊戲業務未有能帶動 Unity 的收入，但公司質積極 拓展影視、工業等領域。 Unity 影視動畫示例項目 Film Sample Project，方便用戶使用 Unity 創作線性影視內容，如遊戲過場動畫、短片等，而 Unity 也為汽車供應商、工程、航空等行業提供方案。Unity 近年亦收購不同行業，如加拿大技術服務公司 Finger Food，以拓展公司在工業應用版圖。

賣水賣到上市兼成新首富！農夫山泉不計成本改產天然水靠差異化突圍【見下一頁】

▲ Unity也為汽車供應商、工程、航空等行業提供解決方案

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

Photo：NYSE、 Unity