【疫市營商】港日樂園重開加推優惠救市　迪士尼門票二送一・富士急740元四人玩

新冠肺炎疫情持續，政府放寬公眾娛樂場所限聚令，樂園推優惠套票吸客。海洋公園宣布上周五（9 月 18 日）重開後，香港迪士尼宣布星期五（9 月 25 日）重開，兼推 1 日門票「買二送一」推廣，每位來賓贈送迪士尼頭箍或耳朵帽子一個。

事實上，各地樂園各出其謀。日本東京迪士尼的原定 4 月 15 日 開幕的室內大型劇場「夢幻樂園森林劇場」，經典迪士尼電影《美女與野獸》為主題，奈何疫情延後工程，負責營運業務的東京迪士尼中東方樂園在 6 月 23 日公布，7 月 1 日重開樂園後再作決定開幕時間。

日本老字號「露營界LV」捱過疫市 銷售額連續7年增長兼開主題樂園【見下頁】

DON DON DONKI 驚安之殿堂再開新分店! 去旺角都有得買嘢【見下頁】

另一邊廂，大型遊樂場富士急樂園在今個夏天推出「GoGo 駕駛計劃」以高速公路往返大型交通巴士接送服務，加上 1 日通行證，最高節省 5,220 日圓（約港幣 387 元）。樂園於今個月 19 日至 22 日限定出售 4 人門票及銀髮族一日通門票。當中 4 人門票優惠活動，以折扣優惠 10,000 日圓（約港幣 741 元）為 4 人價錢的門票，節省 7,200 日圓，適用於下午 1 時後使用；65 歲以上購買 1 日通門票，可獲免費一張嬰兒門票，價值是 2,100 日圓。

富士急樂園「世界上最大」的娛樂活動「超Fuji-Q！ 2020~ 超十代秋季盛典」 昨日（ 9 月 21 日）舉行超級青少年節日，並在社交平台 Line 進行 免費直播，55 位聯同 Cubers、Day and Night 、豆柴の大群和吉田凜音等 4 位藝員及12個日韓服裝品牌，增加樂園吸引力。

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

Photo：Geomr~commonswiki