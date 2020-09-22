【附購買連結】唔駛抽! masklab 再賣 KF 系列型格口罩 售$48盒起

masklab 表示，再發售 KF 系列型格口罩，今次改用新安排。



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新一輪 KF 系列口罩開賣不設抽籤機制，採取純派籌排隊方式，步驟十分簡單：上 下列登記網址登記拿籌號，一有貨時就會立即通知付款落單，先到先得。

廠方指，現時登記連結現已開放，即日可訂購。網頁上會顯示大約等候日數。付款後一樣是兩個工作日內發貨。KF 口罩系統售價由 $48/10個起，最貴為紫色幻鑽 $78/10個。

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▲ masklab KF 系列型格口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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