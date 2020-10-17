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屈臣氏超特價! 韓製 Filtson KF94 口罩買一送一優惠 每個售 $7.5

行內熱話 14:48 2020/10/17

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Filtson KF94 口罩

屈臣氏正舉行 Filtson KF94 口罩買一送一優惠。
  
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

明星熱推的 Filtson KF94 白色和黑色成人口罩，正進行買一送一優惠。以一盒 20 個 Filtson KF94 原價賣 $300，買 1 送 1 後，即用 $300 便可買 40 個口罩，平均每個口罩售 $7.5。此優惠在部分門市提供。

【其他內容】 99% 過濾! 日本 Skater 彩色公仔圖案立體兒童口罩 網店售 $70盒起【購買詳情見下頁】

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【其他內容】 附購買連結!屈臣氏 Level 3 口罩超級優惠 售$98盒 加送3盒5個裝口罩+$700優惠券【詳情見下頁】

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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