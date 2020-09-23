  • 31°C
香港時間 : 2020923日 (三) 14:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【管理Tips】疫情改變職場文化　5 項貼士管好公司工作模式

商管策略 13:08 2020/09/23

分享：

在新冠肺炎疫情下不僅改變了人們的日常生活，同時改變了職場面貌。公司領導層若想管理妥善，便需為未來做好準備，而不能只解決眼前問題。後疫情時代改變管理文化，員工的情緒健康、辦公室運作方式變得更重要，領導者不妨從以下 5 方面作超前部署﹕

(1) 情緒健康、同理心更重要

當遙距工作成為「新日常」，員工都使用 Zoom 或 Teams 在網上溝通，該如何展現同理心？如何在後女疫情時期關注員工的情緒健康？這些都是領導層需要留意的新範疇。隨著遙距工作成為趨勢，如果領導者不跟上潮流趨勢，容易被員工質疑其能力。

環境太靜反而無法工作？用白噪音扮「辦公室」提升專注力見下頁

領導者在網上會議上如何展現同理心，是需要留意的地方

(2) 招聘、管理、培訓 邁向自動化

在不進行現場員工訓練的情況下，該使用甚麼方式令培訓變得自動化？以往的招聘過程中，有哪些步驟可以取消、哪些步驟應該改進，能更有效率把合適的人才引入公司？公司需要找更多臨時工還是全職員工？公司該如何透過網上討論和會議來建立團隊？這些問題也是在後疫情時代，公司領導者需要考慮的問題。

(3) 重新評估辦公室地點、大小

某些行業的員工，如餐廳、導遊，需要在實際地點才能工作。但對許多行業來說，在家工作是完全可行。強迫員工「物理」上回到工作場所，無法為公司賺更多錢，也不會提高公司競爭力，加上在家工作、遙距溝通會成為新冠肺炎疫情後的主流工作模式。工作模式改變會連帶影響公司設立辦公室的地點，企業可以採用面積較小的空間，節省租金成本。

工作模式改變會連帶影響公司設立辦公室的地點，企業可以採用面積較小的空間，節省租金成本。

(4) 工作質量比數量更重要

當遠距工作和彈性工時成為趨勢，公司愈來愈難以工作時間評估員工的工作產量。這也代表，以後不管員工一天花了 3 個小時專心工作還是 10 個小時對著螢幕發呆，工作質量以及成就表現，才代表了員工的價值。

Facebook・Twitter 永久在家工作好易學？3大管理改革模式免出錯見下頁

(5) 尋求新的「腦力激盪」方式

隨著遙距工作成為趨勢，實體工作場地變得可有可無，這反而令員工更難產生創造力。一般而言，想法大多發生在公司走廊、廁所或者是茶水間，另外員工在工作間碰面、閒聊，亦會促進想法產生。

超越供應鏈・市道 KPMG：人才管理成未來3年經營最大風險見下頁

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

Photo：pexels

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【香港製造】家長撲口罩感同身受　兩港爸開廠出學童・日系160mm口罩
2020/09/18
【香港製造】家長撲口罩感同身受　兩港爸開廠出學童・日系160mm口罩
【疫市營商】口罩變成企業宣傳品？本地印刷公司推訂造口罩服務最平3元個
2020/09/21
【疫市營商】口罩變成企業宣傳品？本地印刷公司推訂造口罩服務最平3元個
職場文化 行政管理 疫情 人才管理 在家工作

上一篇文章

【SME學堂】推黑卡・學童卡　台灣誠品改革會籍制公司賺更多

下一篇文章

【疫市營商】網上演出是藝團出路？香港話劇團：搞退款已大半年無時間轉型
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹