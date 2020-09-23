【管理Tips】疫情改變職場文化　5 項貼士管好公司工作模式

在新冠肺炎疫情下不僅改變了人們的日常生活，同時改變了職場面貌。公司領導層若想管理妥善，便需為未來做好準備，而不能只解決眼前問題。後疫情時代改變管理文化，員工的情緒健康、辦公室運作方式變得更重要，領導者不妨從以下 5 方面作超前部署﹕

(1) 情緒健康、同理心更重要

當遙距工作成為「新日常」，員工都使用 Zoom 或 Teams 在網上溝通，該如何展現同理心？如何在後女疫情時期關注員工的情緒健康？這些都是領導層需要留意的新範疇。隨著遙距工作成為趨勢，如果領導者不跟上潮流趨勢，容易被員工質疑其能力。

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▲ 領導者在網上會議上如何展現同理心，是需要留意的地方

(2) 招聘、管理、培訓 邁向自動化

在不進行現場員工訓練的情況下，該使用甚麼方式令培訓變得自動化？以往的招聘過程中，有哪些步驟可以取消、哪些步驟應該改進，能更有效率把合適的人才引入公司？公司需要找更多臨時工還是全職員工？公司該如何透過網上討論和會議來建立團隊？這些問題也是在後疫情時代，公司領導者需要考慮的問題。

(3) 重新評估辦公室地點、大小

某些行業的員工，如餐廳、導遊，需要在實際地點才能工作。但對許多行業來說，在家工作是完全可行。強迫員工「物理」上回到工作場所，無法為公司賺更多錢，也不會提高公司競爭力，加上在家工作、遙距溝通會成為新冠肺炎疫情後的主流工作模式。工作模式改變會連帶影響公司設立辦公室的地點，企業可以採用面積較小的空間，節省租金成本。

▲ 工作模式改變會連帶影響公司設立辦公室的地點，企業可以採用面積較小的空間，節省租金成本。

(4) 工作質量比數量更重要

當遠距工作和彈性工時成為趨勢，公司愈來愈難以工作時間評估員工的工作產量。這也代表，以後不管員工一天花了 3 個小時專心工作還是 10 個小時對著螢幕發呆，工作質量以及成就表現，才代表了員工的價值。

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(5) 尋求新的「腦力激盪」方式

隨著遙距工作成為趨勢，實體工作場地變得可有可無，這反而令員工更難產生創造力。一般而言，想法大多發生在公司走廊、廁所或者是茶水間，另外員工在工作間碰面、閒聊，亦會促進想法產生。

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