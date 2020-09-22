【抗疫基金】的士或紅色小巴司機網上補貼申請延長至 10月15 日

政府的第二輪防疫抗疫基金為每位合資格的士或紅色小巴司機，提供「的士或紅色小巴網上補貼」網上申請系統由原先 9 月 30 日延長至 10 月 15 日。防疫抗疫基金為每位合資格的常規的士或紅色小巴司機提供每月港幣 6,000 元的補貼，由今年 4 月起為期 6 個月。至於，未符合 3 申請資格的可「一筆過補貼」獲 7,500 元補貼。

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申請符合以下 1 及 2 項可獲資格可獲港幣 7,500 元一筆過補貼，另外符合以下 3 項則可獲每月 6,000 元補貼，包括：

（1）持有效的士或公共小巴司機證 ： 2020年 1 月至 3 月期間，持有有效的的士或公共小巴司機證； 或 2020 年 4 月 1 日 至 5 月 7 日期間更換舊有的的士或公共小巴司機證；

（2） 2020 年 1 月至 3 月期間有效租車協議或聯署聲明；

（3）2020 年 4 月至 9 月期間有效租車協議或聯署聲明。

▲ 持有有效的的士或公共小巴司機證，包括 2020 年 4 月 1 日 至 5 月 7 日期間更換舊有（2018年或之前所發出）的士或公共小巴司機證為為合資格申請人士

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申請者（的士 / 紅色小巴）補貼的網上申請截止登記時間延長至 10 月 15 日晚上 11 時 59 分，大約需要 20 分鐘完成登記。運輸署完成審核後補貼約1 個月內以自動轉帳形式發放至所提供的銀行帳戶。運輸署提醒如申請者（的士 / 紅色小巴）擁有多於一張的士或公共小巴司機證，只需登記 1 次。

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