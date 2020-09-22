DON DON DONKI 驚安之殿堂再開THE FOREST新分店! 去旺角都有得買嘢

DON DON DONKI 驚安之殿堂(激安之殿堂)近日開新店消息不斷，例如會在山頂開新分店(詳情按此瀏覽)，今日店方在 Facebook 表示，會在旺角THE FOREST開新分店。



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不過這間 DON DON DONKI 新分店只是一間期間限定店，於將 9 月 23 日至 10 月 6 日在旺角 THE FOREST HK 開店，主要是售賣超人氣商品，日本直送時令水果等等。如果 DON DON DONKI 真係可以在旺角設立大型分店，開 24 小時就最正啦!

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DON DON DONKI 期間限定店 @ THE FOREST

地點：香港九龍旺角奶路臣街17號 1/F 中庭

營業日期：2020年9月23日至10月6日

營業時間：早上10時30分至晚上9時

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▲ DON DON DONKI 期間限定店

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▲ DON DON DONKI

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