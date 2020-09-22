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DON DON DONKI 驚安之殿堂再開新分店! 去旺角都有得買嘢

業界頭條 13:24 2020/09/22

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DON DON DONKI 驚安之殿堂(激安之殿堂)近日開新店消息不斷，例如會在山頂開新分店(按此瀏覽)，今日店方在 Facebook 表示，會在旺角開新分店。

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不過這間新分店只是一間期間限定店，於將 9 月 23 日至 10 月 6 日在旺角  THE FOREST HK 開店，主要是售賣超人氣商品，日本直送時令水果等等。

DON DON DONKI 期間限定店 @ THE FOREST
地點：香港九龍旺角奶路臣街17號 1/F 中庭
營業日期：2020年9月23日至10月6日
營業時間：早上10時30分至晚上9時

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DON DON DONKI 期間限定店

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DON DON DONKI

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 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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