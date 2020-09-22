【SME學堂】業務太雜市場太闊反而賺變蝕　金寶湯回歸北美賣零食成功反底

金寶湯（Campbell's）是美國知名罐頭食品企業，隨著年輕世代的口味轉變，加上罐頭食品帶來的健康疑慮，令金寶湯在轉型過程充滿挑戰。一些被收購的品牌收入下跌，但他們仍維持有機健康的企業願景及理念，並將業務重心回歸到北美核心市場。

金寶湯公司（Campbell Soup Company）於 1869 年創立，初期業務為罐頭食品，如番茄、湯、調味料、肉醬等產品；後來公司研發的濃縮罐頭濃湯更紅極一時，在原本不流行飲湯的美洲、歐洲等地銷售也十分成功。紅白色相間的罐頭包裝成為公司的標誌，60 年代的通俗藝術（pop art）大師安迪華荷 (Andy Warhol) 更以此為靈感創作出一系列藝術品。

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品牌不只經營罐頭食品，也收購多間食品公司，涉足零食、飲品等業務。公司近年更因健康飲食、環保等意識崛起，拓展業務至生鮮及健康食品業。金寶湯是美國罐裝食品產業的四大巨頭之一，其在美國罐頭湯市場的市佔率為 40%，在全球各地也能看到金寶湯的身影。

▲ 品牌在2018年收購Snyder’s Lance，為其零食業務營收增長近39%

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金寶湯近年開始拓展冷凍生鮮食品，在 2015 年公司收購 Garden Fresh Gourmet，開始售賣冷凍生鮮食品；但近年收入逐年下跌，甚至在 2017 年出現虧損，最後金寶湯於 2019 年出售 Garden Fresh Gourmet 的業務。雖然新鮮食品業績下跌，但金寶湯在零食業務業績亮麗，品牌在 2018 年收購 Snyder’s Lance，為其零食業務收入增長近 39%。

不斷收購 品牌表現反影響公司營收

品牌為了順應潮流，開始收購有機健康食品，如 Plum organic、Pacific Foods of Oregon等，並改革企業理念，但成效不彰，部分飲品甚至需要下架及召回。在 2018 年年報中，金寶湯表示將維持有機健康的企業願景及理念，但售出收入表欠佳的品牌，如：Bolthouse Farms、Garden Fresh Gourmet 等，並將業務重心回歸到北美核心市場。

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Photo：Campbell's、Snyder's of Hanover