【SME學堂】推黑卡・學童卡　台灣誠品改革會籍制公司賺更多

不少企業都推出會員制度，台灣書店誠品亦不例外。書店早前推出新的會員制度，除了將金卡會員的門檻降低，新增累積消費額度更高的「黑卡」會員，以及專為學童而設的成就徽章制度。企業推出會員制，能夠讓顧客享受「差異化對待」，同時亦可以為公司擴大客群。

顧客期望「差別待遇」誠品推黑卡會員制

誠品集團董事長吳旻潔表示，過去他們收到會員回饋，反映自己在誠品貢獻非常多，但還是被「無差別待遇」。這次的新會員制度為「差別待遇」創先河，增加一個重度消費者的區隔。至於以往的白卡則繼續免費申請、金卡消費門檻下調至 6,000 元台幣，擴大會員層面。另外新增的黑卡會員，必須全年消費金額累計滿 5 萬元台幣，才可續會 1 年。

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▲ 黑卡會員須全年消費金額累計滿5萬台幣，能為重度消費者作出區隔

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黑卡消費額定為 5 萬元台幣，是基於每年能消費 5 萬的會員，不僅持續購買書籍，更會在誠品用膳和買酒等高價值產品。公司又指，但過往會員制度無法明確區分書籍「重度消費者」跟圖書、酒等多品種的重度消費者。這次新增的會員層級，讓誠品可以更明確鎖定區分消費者，直接溝通、提供服務。

瞄準兒童市場 會員制度可望增加公司營收

誠品也針對兒童，推出「小童學卡」與徽章成就獎勵，藉此更明確分辨不同客群的消費習慣。「小童學卡」對象為 12 歲以下的兒童，公司表示，兒童成長速度快，每個階段要看的書亦不一樣。過去誠品無法明確掌握這群人的閱讀習慣，也不知道如何與他們溝通，現在推出「小童學卡」，有望了解兒童所需。目前誠品會員達到 260 萬，在新冠肺炎疫情前，會員貢獻度為 5 成，疫情期間增長至 6 成。吳旻潔希望，新的會員制度可佔公司的營收至 7 成。

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▲ 誠品推出「小童學卡」與徽章成就獎勵，藉此了解兒童族群所需

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Photo：誠品