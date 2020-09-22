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【取Fund 攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題

特約 18:00 2020/09/22

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近期因疫情關係，很多中小企希望透過申請政府資助或貸款計劃渡過這次難關，又或者利用今次機會加強本身資源，部署疫情後突圍而出。不過，決定申請之前，不如先問自己以下4個問題：

Q1：你的申請目的是甚麼？

市場上的中小企資助及貸款計劃，各有不同作用。如果需要應急資金，防疫抗疫基金旗下「保就業」計劃，又或者中小企融資擔保計劃下的「百分百擔保特惠貸款」都可以提供資金周轉。如果打算申請支援企業升級轉型或拓展海外市場的計劃，要留意大部分計劃都指定資助特定項目，而秘書處希望計劃資助的對象，是有清晰策略方向，並按部就班穩步發展的企業。

如果中小企老闆沒有經過仔細考慮，就要求員工研究及申請資助，結果可能費時失事。總之，中小企應真正有業務發展需要，才申請相應資助，從而將資源留給有更有需要的企業。

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Q2：你的公司合資格申請嗎？

了解不同計劃的申請資格十分重要，例如有部分計劃列明，擬申請的項目須針對海外市場，若企業未有打算拓展海外市場，就難以成功申請。如中小企對自己是否合資格有疑問，可向政府的中小企服務中心「四合一」綜合服務及生產力局「中小企資援組」諮詢。

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Q3：你的申請項目實際可行嗎？

不少資助計劃的撥款，均指定用於特定用途的項目，並要求申請者提交詳盡計劃書作預先批核。申請的企業項目應有把握及充足的資金，確保項目能夠如期推行，才着手申請相關資助。謹記當項目開展後，企業需要按計劃執行項目，再將開支逐一報銷，加上有些項目或以年計，如延誤要自行承擔費用，甚至要退還資助。曾有企業成功申請「BUD專項基金」後，因資金預算有誤，最後要放棄申請，浪費了申請過程中花費的人力物力。

部分資助計劃需要申請企業提交詳盡的項目計劃書作預先批核。

Q4：自行申請抑或尋求顧問協助？

首選當然是自行申請，但過程中需要了解申請詳情及預備所需文件，部分資助更需要詳盡計劃書。部分缺乏申請經驗的企業向坊間的「顧問公司」尋求協助，但這些顧問服務並非政府認可，中小企應小心衡量及選擇。如中小企有需要尋求可靠的諮詢服務，可聯絡政府的中小企服務中心「四合一」綜合服務及生產力局「中小企資援組」。

- 如希望尋求可靠的中小企資助計劃諮詢服務，可聯絡中小企服務中心「四合一」綜合服務及生產力局「中小企資援組」。

總括而言，政府的中小企資助/貸款計劃是配合企業生意發展而生，如果申請公司的生意發展有方向，風險管理得宜，項目計劃書內容合理，申請過程自然會更順利，所得資助/貸款亦會令業務發展得更好。

想知道更多中小企資助相關資訊及申請實務技巧，請瀏覽「取材有道」專頁

(資料由客戶提供)

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