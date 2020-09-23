【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法

今時今日做生意要成功，固有的營商套路並不足夠，要適應新時代的營商模式，就要配合科技發展，展開數碼轉型，才能提升競爭力。事實上，現時有不少新技術如管理系統、大數據分析、雲端技術、遙距控制等，都可在各行各業應用得到，提升企業的營運效能，增強競爭優勢，不少中小企業也應藉着引入科技服務和方案作數碼轉型，以提升生產力。

但中小企老闆有心轉型，也不一定有力做得到，升級轉型始終需要資金採購相關設備。幸好，政府提供了多種中小企可申請的數碼轉型相關資助計劃，例如「科技券」計劃（TVP）及「遙距營商計劃」（D-Biz），均鼓勵中小企將業務升級轉型。

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自從今年疫情爆發，各行各業更加要面對前所未見的經營挑戰。有見及此，政府在新一份《財政預算案》中再增撥2,000萬給「科技券」計劃，並優化計劃內容，將資助上限由40萬港元提高至60萬港元，出資比例會由以往的三分二上調至四分三，可獲批項目上限也由4個增至6個。

D-Biz助企業迅速應對逆境

此外，有鑑於肺炎疫情持續，政府自5月開始，也在「防疫抗疫基金」中推出「遙距營商計劃」（D-Biz），以支援企業在疫情期間，透過資訊科技方案作遙距工作或服務模式，繼續營運和提供服務。截至9月，計劃共收到逾18,000份申請，總資助額已超過7億6千萬港元。有見反應踴躍，政府再增撥10億港元繼續推行計劃，期望協助更多企業渡過難關。

TVP與D-Biz皆是支援企業數碼轉型的資助計劃，兩者性質相近，中小企在申請時又應如何選擇呢？其實兩者各具特點（參考下圖），中小企應視乎企業轉型方案時間及所需資金等再作考慮。

當然，數碼轉型只是中小企增強競爭優勢的其中一個途徑，要做到持續發展，中小企仍有很多方法可試行，政府亦提供很多不同類型資助幫助中小企迎接挑戰。要了解更多，就要睇實「取財有道」的介紹，看看哪些項目適合身處的行業了。

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