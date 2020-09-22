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【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬

特約 18:00 2020/09/22

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你知道「中小企融資擔保計劃 (SME Financing Guarantee Scheme，SFGS)」下有3種擔保產品，可以擔保中小企向銀行申請貸款，擔保比例分別為80%、90%及100%嗎？其中「百分百擔保特惠貸款」最多可借500萬港元，現時實際利率是2.75厘，首年更可「還息不還本」，絕對是超低息貸款。

中小企在艱難時期想成功融資，一定要先了解有何中小企融資渠道及申請條件，盡早作出部署，方為面對融資壓力的應對策略。今次為大家介紹的SFGS，由香港按揭證券有限公司負責執行，政府提供信貸擔保承擔額，旨在協助有需要企業取得融資，應付業務營運及發展需要。申請企業獲參與計劃的貸款機構批核貸款時，可獲按證公司提供指定比例的信貸擔保，最高擔保達百分百。你無睇錯，計劃的確由政府全數「包底」，貸款機構批核時會寬鬆好多，令有資金周轉需要的中小企更易得到支援。

百分百貸款政府全額擔保

今年4月推出的「百分百擔保特惠貸款」，為中小企出糧、租金等開支提供即時財務支援，以紓緩現金流壓力，貸款年利率為最優惠利率減2.5%（現時實際利率2.75%），擔保費全免。每宗申請的最高貸款額更由9月份開始，增加至申請企業的12個月僱員薪金及租金總和（如沒有，則以2019年最高單月淨收入的一半乘以12替代），或500萬港元，以較低者為準。企業更可選擇首12個月還息不還本，以減輕即時的還款壓力。不過留意此計劃屬「期間限定」，明年4月中截止，有意申請的中小企要把握時間了。

因應2019冠狀病毒病疫情影響，SFGS下的8成及9成信貸擔保產品自5月起經已優化，「8成信貸擔保」每間企業貸款上限由1,500萬港元增加至1,800萬港元，而「9成信貸擔保」則由600萬港元增加至800萬港元。兩項產品的申請資格亦擴展至直接或間接持有 50%以上股權的個人股東提供個人擔保的本港上市公司，為期一年。另外，兩項計劃現有擔保貸款及新申請，均可獲最多12個月的利息補貼（上限3%），以降低貸款年利率至與「百分百擔保特惠貸款」的貸款年利率看齊，以現時實際利率2.75%計，亦是一筆極之吸引的超低息貸款。

最後提一提，由於申請由貸款機構負責審批，如果中小企已有合作關係良好的銀行客戶經理，可聯絡對方了解一下詳情，又或向其他貸款機構查詢。有關貸款機構的名單，可按此查閱。

想知道更多中小企資助相關資訊及申請實務技巧，請瀏覽「取材有道」專頁

（資料由客戶提供）

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