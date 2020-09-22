【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度

肺炎疫情影響下，不少中小企業也面臨經營困境，想要在風浪中守住盤生意，當然不能夠望天打卦，應該要主動出擊！你有沒有留意政府針對不同行業、資助模式、資助範疇所提供的資助及貸款計劃？以下逐一話你知！

在申請資助之前，中小企首先要做的是釐清企業發展方向，以及過程中需要怎樣的支援，針對自己的需要做好規劃才能夠增加成功率。在經營過程中，想要拓展商機總離不開資金、推廣、流程升級、發展新市場4大法寶。政府提供的眾多資助計劃中，就有以下幾種較受市場歡迎，包括累計資助金額80萬，不限申請資助次數的「中小企業市場推廣基金」可以幫助企業參與各類型出口推廣活動；提供信貸保證幫助資金周轉的「中小企融資擔保計劃」；累計資助項上限400萬元的「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」以及採用3：1（政府：企業）配對資助模式以進行業務流程升級的「科技券」。

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最近受到疫情影響，政府更加為業界撐起保護傘，推出了幾項短期資助計劃和支援措施，供業界應急，分別是支援業界增值自己的資訊科技方案以支持業務繼續營運的遙距營商計劃（D-Biz）、幫助企業資金周轉的「中小企融資擔保計劃：百分百擔保特惠貸款」和減輕出口商放帳風險的「百分百信用限額提升計劃」。



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有時未必可以「一樣米養百樣人」，不同行業的需要五花八門，所以除了針對一般經營過程而設的基金，其實政府也推出針特定行業的資助項目。這些資助項目既有針對企業，亦有針對整個行業的，在申請之前務必要了解申請資格和條件，以免遞交錯誤的申請而「食白果」。例如由創意香港營運的「創意智優計劃」便是以推動本地創意產業發展，將香港打造成亞洲創意之都為目標，不論企業，行業相關組織，甚至學術機構和政府部門均可以申請；「回收基金」則推出了「行業支援計劃」以資助非牟利項目促進本港回收行業發展，「企業支援計劃」則幫助合資格的企業加強回收再造增值鏈，提升回收作業水平。

想要了解不同資助的申請方法或經營業務上尋求諮詢，卻苦無門路？那便需要留意政府的中小企服務中心「四合一」綜合服務。「四合一」中心整合了一般營商、資助計劃資訊與諮詢服務，亦會舉辦工作坊和研討會，提供一站式的支援，每個中心更會有各自專門的服務提供，從開業、牌照、拓展國內業、出口行銷、科技範疇等應有盡有，實行成為中小企經營的堅實後盾。今年，政府更成立了「中小企資援組」（SME ReachOut），主動出擊「落地」接觸中小企，提供更加直接的諮詢服務。

了解完以上的中小企支援服務和不同的資助項目，你對於申請資助還有其他的疑問？不需要擔心，未來「取材有道」專頁會繼續探討各種相關問題和狀況，幫助大家成功申請資助！

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