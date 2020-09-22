【疫市營商】本地口罩廠新搞作 搞兒童口罩設計比賽得獎作品變實物

本地口罩廠「LifeCare Surgical Mask」（LCM）推動全港兒童口罩設計比賽，得獎作品將變成實物全港發售。

「LifeCare Surgical Mask」（LCM）總監朱世忠表示，為了提供機會讓學生發揮創意及實踐慈善公益活動,，Lifecare Surgical Mask 將舉辦「全港兒童口罩設計比賽」，得獎作品將由 LCM 生產成品並在全香港公開發售，所有收益撥捐慈善機構。

masklab新門市試業 買滿$200送50個盒裝口罩【見下頁】

朱世忠續稱，是次比賽希望能幫同學生發揮創意，有意義的課外活動讓他們參與。他說：「我們相信同學們看見自己的設計由圖畫變成真實的防疫口罩，都會為自己可以為防疫工作出一分力滿足、自豪。今天（9 月 22 日）我們會向全港中、小學發信，希望大家踴躍參加。」

附購買連結! Medicom Premier 獨立包裝成人口罩 售$99盒/40個【見下頁】

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ