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【疫市營商】本地口罩廠新搞作 搞兒童口罩設計比賽得獎作品變實物

業界頭條 11:40 2020/09/22

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本地口罩廠「LifeCare Surgical Mask」（LCM）推動全港兒童口罩設計比賽，得獎作品將變成實物全港發售。

「LifeCare Surgical Mask」（LCM）總監朱世忠表示，為了提供機會讓學生發揮創意及實踐慈善公益活動,，Lifecare Surgical Mask 將舉辦「全港兒童口罩設計比賽」，得獎作品將由 LCM 生產成品並在全香港公開發售，所有收益撥捐慈善機構。

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朱世忠續稱，是次比賽希望能幫同學生發揮創意，有意義的課外活動讓他們參與。他說：「我們相信同學們看見自己的設計由圖畫變成真實的防疫口罩，都會為自己可以為防疫工作出一分力滿足、自豪。今天（9 月 22 日）我們會向全港中、小學發信，希望大家踴躍參加。」

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撰文 : 陳文政

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