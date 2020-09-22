【 65 折清貨】3E 99%! 日本 IRIS OHYAMA V 形剪裁口罩 60 個裝 日本城售 $83.2

日本 IRIS 口罩一直有不少人購買，最近日本城更進行 65 折特價!



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這款彩盒 60 個裝 IRIS OHYAMA 口罩，提供 VFE/BFE/PFE >99% 防護，口罩的 V 形剪裁令配戴更舒適。今次日本城對女士/中童尺寸清貨減價，提供 65 折。原價 $150 的 60 個裝口罩，現售 $83.2，十分抵用。

產品在全線日本城發售，數量有限，售完即止。

▲ 日本 IRIS OHYAMA V 形剪裁中童口罩

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IRIS 口罩特點

-VFE/BFE/PFE >99%

-軟繩設計，長時間配戴不易感到疼痛

-特殊三層構造有效防止花粉及口沫浸入

-採用側面兩端獨特V形設計

-不易起霧乾爽舒適

-女士/中童尺寸 14.5 x 9cm

-一盒60個

-中國製造

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▲ 日本 IRIS OHYAMA V 形剪裁中童口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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