【疫市營商】無學生敢上興趣班坐以待斃？口琴轉網上教生意更勝疫情前

新冠肺炎疫情肆虐，補習班興趣班全停，從業員生計大受影響。有口琴學院活用網上教學優勢，學員不降反增，兩個月內急增 200 多人。

香港口琴藝術學院 2015 年成立，為全香港最大型口琴學院，創辦人李俊樂（Gordon） 表示，疫情下一直尋找更有效率的教學方式：「很多人因疫情留在家，變相推動了網上教學。對口琴有興趣的香港人當然可上網自學，但一來初學者很難分辨網上影片優劣，二來缺乏交流又容易學壞手勢；若佃專業導師在網上指導，便可兼顧質素和方便。」

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▲ 香港口琴藝術學院創辦人李俊樂 (Gordon)。

李俊樂在新冠肺炎疫情期間花費數萬元添購專業收音設備提升音質，並組織 30 人大班改善上課效率。他坦言，30 人是過往面授時難以做到的人數，在學院面授受限於場地基本上最多只能組織 8 人班，30 人班通常只能在中小學的興趣班、大型機構或者大學的口琴班才會出現。

近年 4G 流動網絡服務和通訊軟硬件普及，網上教學質素大大提升，學員更有信心毋須親身上堂也能學到口琴。李俊樂指近期學員報名踴躍，學生人數在 2 個月內急增 200 多人。

▲ 面授口琴受限於場地，同時教八人已差不多是極限。

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李俊樂續稱：「學員上課後同樣可以私下免費請教老師，老師雖會因此多花了時間，但最重要效果好。學口琴最重交流，以視像糾正吹奏方法，唔明問到明才是學習。網上教學的另一個好處是毋須舟車勞頓，更可避免感染病菌。」此外，為了針對兒童市場及完全沒有音樂底子的成人，學院更製作口琴動畫作教學內容，親子一同學習；下課後可看影片重溫，有耐性便能學懂。

▲ 香港口琴藝術學院亦有代理日本口琴。

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Gordon 直指網上學習已是大勢所趨，在未來他會著手將網上課程推至國外，又說：「我們亦希望與其他專業的音樂學院合作推出考取口琴級數的相關課程。口琴只有 200 年歷史，不像鋼琴鍵盤類的樂器般在中世紀便已經存在，相比於可以考取英國皇家音樂學院級數，口琴也有上海音樂學院專業考試的級數。現時新加坡亦有專業試可考，我們希望可以在未來給到學員清晰、受認可的學習階梯。」

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