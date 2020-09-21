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【哈日商機】廣東佛山驚現日本「一番街」！招牌抄到足因一個細節露餡？

行內熱話 19:02 2020/09/21

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新冠肺炎疫情持續，雖然不少人都很想「返鄉下」，但要到日本旅遊還有很長一段距離。沒想到，廣州佛山近日竟然出現了一條跟日本澀谷六丁目一番街超像的「中國版一番街」，還成爲打卡新熱點！ 
  
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這條「佛山一番街」的入口有一個超大的招牌，看進去可以見到半空中掛滿了紅色燈籠，街道兩旁的大樓亦安裝了密密麻麻的「日式」招牌。有趣的是，當中堆滿了各式各樣的日本元素。如仿日本的紅綠燈、停車場牌、巴士路牌，就連馬路上亦畫了單車專用圖案、巴士優先字眼，可謂「抄」得十分足。

然而最令人在意的，是當中有很多有趣的「日式」招牌。仔細看的話，可以發現不少電玩動漫相關的招牌，如「太鼓達人」、「犬夜叉」、「竹蜻蜓」、「機動戰士 Gundam」、「足球小將」、「籐原豆腐店」等，甚至連「毛利偵探事務所」都有。不過有網民就發現，放在街上供人拍照的日本的士竟然不是右軚，可說是一大敗筆阿。

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  「佛山一番街」當中堆滿了各式各樣的日本元素，「抄」得十分足。

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   更有日本的士。

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廣州佛山近日出現了一條跟日本澀谷六丁目一番街超像的「中國版一番街」。

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市場拓展 疫情 佛山 廣州 日本 中國

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