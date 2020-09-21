【疫市營商】消費物價指數跌0.4%！經濟師：SARS通縮現象或重現　零售需減價促銷救市

政府統計處今日（9 月 21 日）公布 2020 年 8 月綜合消費物價指數，比去年同期下跌 0.4%，但已比 7 月份相應跌幅 2.3% 細；即基本通脹率為 0.1%。有經濟師認為，未來數個月有機會出現跟當年沙士（SARS） 一樣的通貨緊縮（通縮）現象。

政府發言人表示，在本地第三波新冠肺炎疫情影響下經濟環境維持疲弱，基本消費物價通脹率 8 月進一步輕微下降 至 0.1%。外出用膳價格的按年跌幅略為擴大，多個其他主要消費物價指數組成項目承受的價格壓力也進一步減退。

餐飲業冰封 薩莉亞推「輕餐廳」改營運模式自救【見下一頁】

本港 8 月 PMI 續跌 經濟師：零售娛樂及餐飲或再裁員：​【見下一頁】​​​​​​

光銀國際投資董事總經理林樵基認為，未來數個月有機會出現通貨緊縮（通縮）現象，2003 年沙士曾出現一段時間通縮現象。他續指，數個月來飲食業經營十分艱難，零售及食肆需減價促銷優惠。數個月來保就業、政府實施限聚令和裁員等等，經濟活動影響通漲，預測下年年初待新冠肺炎疫情穩定，價格正常會回升 2% 至 3%。

▲ 光銀國際投資有限公司董事總經理林樵基

另外，政府統計處綜合消費物價指數，8月份錄得的類別為食品（不包括外出用膳），上升 3.5%、雜項物品上升2.9%、煙酒上升1.4%、雜項服務上升0.7% 和住屋上升 0.6%。而電力、燃氣及水下跌 19.3%、衣履下跌 4.2%、交通下跌 2.4% 和外出用膳則跌 1.3%。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ