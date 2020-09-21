  • 26°C
香港時間 : 2020921日 (一) 20:51
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】消費物價指數跌0.4%！經濟師：SARS通縮現象或重現　零售需減價促銷救市

業界頭條 17:15 2020/09/21

分享：

政府統計處今日（9 月 21 日）公布 2020 年 8 月綜合消費物價指數，比去年同期下跌 0.4%，但已比 7 月份相應跌幅 2.3% 細；即基本通脹率為 0.1%。有經濟師認為，未來數個月有機會出現跟當年沙士（SARS） 一樣的通貨緊縮（通縮）現象。

政府發言人表示，在本地第三波新冠肺炎疫情影響下經濟環境維持疲弱，基本消費物價通脹率 8 月進一步輕微下降 至 0.1%。外出用膳價格的按年跌幅略為擴大，多個其他主要消費物價指數組成項目承受的價格壓力也進一步減退。

餐飲業冰封 薩莉亞推「輕餐廳」改營運模式自救見下一頁

本港 8 月 PMI 續跌 經濟師：零售娛樂及餐飲或再裁員：​見下一頁】​​​​​​ 

光銀國際投資董事總經理林樵基認為，未來數個月有機會出現通貨緊縮（通縮）現象，2003 年沙士曾出現一段時間通縮現象。他續指，數個月來飲食業經營十分艱難，零售及食肆需減價促銷優惠。數個月來保就業、政府實施限聚令和裁員等等，經濟活動影響通漲，預測下年年初待新冠肺炎疫情穩定，價格正常會回升 2% 至 3%。

光銀國際投資有限公司董事總經理林樵基

另外，政府統計處綜合消費物價指數，8月份錄得的類別為食品（不包括外出用膳），上升 3.5%、雜項物品上升2.9%、煙酒上升1.4%、雜項服務上升0.7% 和住屋上升 0.6%。而電力、燃氣及水下跌 19.3%、衣履下跌 4.2%、交通下跌 2.4% 和外出用膳則跌 1.3%。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【香港失業率】失業率6.1％回穩經濟復甦可期？會計顧問：保就業一停裁員潮或再現
2020/09/19
【香港失業率】失業率6.1％回穩經濟復甦可期？會計顧問：保就業一停裁員潮或再現
【疫市請人】科技公司率先V形反彈？Salesforce先裁一千再請萬二人
今日
【疫市請人】科技公司率先V形反彈？Salesforce先裁一千再請萬二人
【疫市營商】灣仔太原街燈籠高高掛　玩具店：生意差靠中秋交租「吊命」
今日
【疫市營商】灣仔太原街燈籠高高掛　玩具店：生意差靠中秋交租「吊命」
經濟現象 商業營銷 經濟數據表現 疫情 裁員 綜合消費物價指數 餐廳 限聚令 通縮

上一篇文章

【香港創科】港大學生團隊研發納米纖維口罩濾芯 可清洗重用兼得加拿大創新獎項

下一篇文章

【SME就業市場】香港職位空缺大減47％　惟保健・護理就業人數不跌反升
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹