【大陸晶片自強】蓋茨反對向中國禁售高科技產品 反問：迫中國自給自足有好處嗎？

中美角力持續，對於美國考慮向中國禁售高科技產品，微軟創始人比爾蓋茨（Bill Gates）近日就在專訪中表明反對。他指出這樣會強迫中國自己製造芯片，最終迫使中國完全實現自給自足。他反問：「這樣做真的會有好處嗎？」



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彭博報道，儘管中美之間少了信任，但這並不等於兩國不能相互受益。他以昂貴的芯片爲例，指出芯片能為美國創造高薪工作。若美國跟中國將來發生衝突，而美國決定向中國禁售高科技產品，就代表放棄了這些高薪工作，更會迫使中國完全實現自給自足，而他不認爲這個情況對美國會有好處。

早前，有報道指出美國正考慮將中國最大的芯片製造商中芯國際列入貿易黑名單。對此，中國正加快研發「中國芯片」，並打算在 2025 年前投資 9.5 億人民幣用以全力發展第三代半導體產業。

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