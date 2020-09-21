  • 26°C
香港時間 : 2020921日 (一) 19:49
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【大陸晶片自強】蓋茨反對向中國禁售高科技產品 反問：迫中國自給自足有好處嗎？

行內熱話 18:58 2020/09/21

分享：

中美角力持續，對於美國考慮向中國禁售高科技產品，微軟創始人比爾蓋茨（Bill Gates）近日就在專訪中表明反對。他指出這樣會強迫中國自己製造芯片，最終迫使中國完全實現自給自足。他反問：「這樣做真的會有好處嗎？」
  
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

彭博報道，儘管中美之間少了信任，但這並不等於兩國不能相互受益。他以昂貴的芯片爲例，指出芯片能為美國創造高薪工作。若美國跟中國將來發生衝突，而美國決定向中國禁售高科技產品，就代表放棄了這些高薪工作，更會迫使中國完全實現自給自足，而他不認爲這個情況對美國會有好處。

早前，有報道指出美國正考慮將中國最大的芯片製造商中芯國際列入貿易黑名單。對此，中國正加快研發「中國芯片」，並打算在 2025 年前投資 9.5 億人民幣用以全力發展第三代半導體產業。

【口罩大崩盤】跌破 $20 關口! 港店平賣三層外科防疫口罩 售 $19/50個【詳情見下頁】 

【其他內容】  masklab新門市開始試業 買滿$200送50個盒裝口罩【詳情見下頁】

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 梁綺文

相關文章

【好想旅行!】夏威夷 10 月迎國際旅客觀光 符合兩大條件可入境免隔離 14 天
今日
【好想旅行!】夏威夷 10 月迎國際旅客觀光 符合兩大條件可入境免隔離 14 天
【香港創科】港大學生團隊研發納米纖維口罩濾芯 可清洗重用兼得加拿大創新獎項
今日
【香港創科】港大學生團隊研發納米纖維口罩濾芯 可清洗重用兼得加拿大創新獎項
「中國芯」全靠 84 歲老婆婆! 研發國產 28nm 晶片第一人
今日
「中國芯」全靠 84 歲老婆婆! 研發國產 28nm 晶片第一人
科技產品 比爾蓋茨 中國 美國 晶片

上一篇文章

【哈日商機】廣東佛山驚現日本「一番街」！招牌抄到足因一個細節露餡？

下一篇文章

「中國芯」全靠 84 歲老婆婆! 研發國產 28nm 晶片第一人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹