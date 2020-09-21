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「中國芯」全靠 84 歲老婆婆! 研發國產 28nm 晶片第一人

行內熱話 18:54 2020/09/21

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 晶片研發團隊背後，或者有不少人以為由男性帶領，但近年國內致力研發的龍芯 3 號系列晶片，功勞就是歸於一名芳齡 84 歲、名為黃令儀的老婆婆所帶領的團隊，而中國首款國產 28nm 晶片，也是出自黃令儀團隊手筆的。
  
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近年國內致力研發龍芯 3 號系列晶片，意味國內半導體業務發展已逐漸踏上軌道。當中的功勞，就是歸於一名芳齡 84 歲，名為黃令儀的老婆婆。畢業於 1960 年代的黃令儀，專長就是圍繞半導體，而她為了幫國家解決半導體難題，更到清華大學深造，學習相關知識，到了 1980、90 年代，她更開始專注研發半導體晶片，讓國內半導體晶片技術昇華至更高境界。想當年的國際半導體晶片展覽會上，其實是沒有來自中國的展區，但經過多年努力，她已改變了以上局面，且帶領團隊研發中國首款國產 28nm 晶片，讓高階晶片都可做到由中國自家研發。

黃令儀這方面的成就，除了證明自己老而不廢外，也能打破外國技術的壟斷局面。不只縮窄中國跟先進國家的半導體業務差距，還為國內節省數以萬億計的研發資本的。

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撰文 : 蘇家華

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