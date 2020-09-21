【疫市請人】科技公司率先V形反彈？Salesforce先裁一千再請萬二人

全球新冠肺炎疫情肆虐，企業或出現人事調動及招聘擱置時，雲端客戶關係管理（CRM）平台 Salesforce.com 反其道而行。創辦人兼執行長 Marc Benioff 日前宣布將招聘 4,000 名員工，明年再招募合共 12,000 名員工。

當 Salesforce.com 早前裁員 1,000 人，並給予員工 60 日找新工作時，外界以為是她衰落的開始，但來只是業務擴張「反底」前奏。Salesforce.com 有 49,000 名員工，當明年 12,000 名新招聘活動結束後，屆時該公司總僱員人數將達 65,000 名。

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Marc Benioff 在社交平台 Twitter 發文表示：「Salesforce 計劃未來 6 個月增聘 4,000 名新員工，下年將再加碼招聘、總計最多 12,000 名員工。 54,000 名員工的大家庭邁向軟件未來，Salesforce 在全球增長速度最快的 5 大企業應用方案商之一。 」

新冠肺炎疫情持續，但似乎對科技公司影響不大。業界龍頭亞馬遜（Amazon.com） 上周舉行網上招聘會，提供放 33,000 個空缺，以時薪計算平均薪酬為15 萬美元，包括薪酬、股息和各類津貼；早前招聘活動便錄用 3 萬多名員工，其員工總數按年增 34%。

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Photo：Medullaoblongata Projekt、何志衡