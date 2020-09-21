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【SME就業市場】香港職位空缺大減47％　惟保健・護理就業人數不跌反升

業界頭條 16:34 2020/09/21

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餐飲服務業職位空缺比去年同期大減77%

政府今日公布 6 月就業及職位空缺統計數字，大部分行業的就業人數比去年減少。當中 6 月的職位空缺數目為 39,120 個，同比減少 47% 至 34,340 個。雖然很多行業職位空缺及就業人數比去年同期大減，但保健及護理行業空缺數目不跌反升。

餐飲業就業人數、職位空缺大減

就業人數減少的行業主要有餐飲服務業（-15.4%）、住宿服務業（包括：酒店、賓館、旅舍及其他提供短期住宿服務的機構單位）（-14.4%）、進出口貿易業（-12.3%）。另外，就業人數增加的行業主要有人類保健服務業（+4.6%）、住宿護理及社會工作服務 (+0.6) 。

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至於在職位空缺方面，減少較顯著有餐飲服務業（-77%）、藝術、娛樂、康樂及其他服務業（-69%）、零售業（-59%）及專業及商用服務業（清潔及同類服務業除外)（-50%）。

料整體經濟狀況仍疲弱

本港最新的失業率為 6.1% ，而就業不足率則上升 0.3 個百點至 3.8%，為沙士（SARS）後的高位。勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場在 6 至 8 月仍然嚴峻，是由於本地第三波疫情在 7、 8月廣泛干擾經濟活動，儘管保就業計劃繼續提供支援作用。他續指，本地疫情 9 月開始逐步緩和，但全球疫情仍反覆上升，整體經濟狀況依然疲弱，勞工市場在短期內仍將面對壓力。

失業率6.1％回穩經濟復甦可期？會計顧問：保就業一停裁員潮或再現見下頁

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撰文 : 廖淑瑩

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