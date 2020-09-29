【管理Tips】當面批評・潑你冷水 遇上「乞人憎」老闆3招輕鬆應對

職場上遇到好老闆，應該是每個打工仔夢寐以求的事，可惜現實未必如此。面對一個經常當面批評你、潑你冷水的上司，而作為下屬的你又無法反抗，不妨看看以下 3 個生存對策。

（1）改善工作表現

你沒辦法改變別人，但有時候如果提升自己的工作表現，可以為職場上的人際關係帶來好處。當你有更好的工作表現，讓「乞人憎」的老闆能過得輕鬆一點，這樣通常可以改變老闆對你的態度，因此你的工作表現可以改變職場際遇。

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（2）良性溝通 心中有疑惑應提出

國際人才網站 GRN Blackhawk 的 Paul Harris 指，跟老闆暢順溝通很重要，心中疑問工作上有困惑應該向上司反映。這時可能會發現老闆根本沒有想要下屬跟他一起加班，或者跟他一樣將所有時間和精力都專注在工作上，可能因為他單身、沒有小孩、沒有甚麼休閒活動，所以選擇一年 365 天都在工作。有時老闆只是因為最近要趕計劃，所以馬不停蹄地工作，過了這段時間就會恢復為正常人。

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▲ 與老闆是否有良性溝通是很重要的事，當你心中有疑惑的時候，應該向上司反映

（3）隨時報告進度 建立安全感

雖然員工不需要和老闆一樣隨時待命，但當你負責的項目有進展時，盡量讓老闆知道，例如利用工作會議的時間，報告你的工作進度。然後，讓你的工作狂上司知道，你在哪些部分取得成果，以及報告接下來的工作時間表，好讓上司安心。

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