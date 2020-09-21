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【限聚令再放寬】許樹昌表示政府或在中秋節放寬限聚令至 6 人 但有兩大條件!

行內熱話 15:55 2020/09/21

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近日本港新冠肺炎疫情似有放緩跡象，不少人對中秋節及國慶長假期能否放寬限聚令，跟家人、朋友一同「做節」深感關注。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，政府或於中秋節及國慶長假期放寬限聚令，由現時 4 人，改至 6 人，但前提是需要符合兩大條件，才可實行。 
  
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政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（21 日）表示，政府會視乎未來數天的疫情發展，決定會否於中秋節及國慶長假期放寬限聚令，由現時 4 人，改至 6 人，但前提是需要符合兩大條件，才可實行，包括：1）食店沒有爆發大型感染群組，以及 2）社區源頭不明個案沒有急升。他提醒食店、酒吧應嚴守限聚令，以及盡量保持空氣流通，安裝高效能的空氣過濾器，好好防疫，否則當再出現大型感染群組的話，得需再度停業收場。

對於近日本港輸入確診個案急升情況，許樹昌指如一班航機出現大量確診個案的話，當局應採取行政手段，暫停航班抵港一段時間。他亦指不同國家的化驗室水準參差，即使旅客抵港前持有陰性結果證明也好，亦未必反映當地疫情實況。

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 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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