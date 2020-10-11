【管理Tips】「新領工作者」興起毋須高學歷　企業大量招聘半途轉職者

IBM、Google、蘋果等不少科技企業內部常出現特別新職位，這些職位對學歷和技能沒有太大要求，反而只看重某些特定能力，讓「半途出家」的轉職者，也有機會取得這些頂級企業的入場券。這種稱為「新領工作者」（New-collar Worker）的概念，已在多個科技企業出現。

高學歷不再是入場券 科技公司提倡「新領工作者」

IBM 前任總裁兼執行（CEO）Ginni Rometty 曾提出有別於白領和藍領（White、Blue Collar）的「新領工作者」（New-collar Worker）概念，並在公司實行。2020 年公司已有超過 15% 職位是開放予「不看學歷，只看特定能力」的「新領工作者」申請。公司位於北美的部門，高達 30% 工程師並沒有取得傳統 4 年制的大學學位，反而不少員工是由職訓機構、甚至利用網上自學課程進入 IBM。

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▲ 電動車企業特斯拉 (Tesla) 總裁Elon Musk曾表示大學學歷對應徵公司的職位「並非必要」

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電動車企業特斯拉 (Tesla) 總裁 Elon Musk 曾稱，大學學歷對應徵公司的職位「並非必要」，他認為讀大學主要是為了興趣，而非學習。至於蘋果、Google、Netflix 等企業都曾表示，公司某些職位不會要求求職者必須持有大學學歷。

「新領」職位反著重解決問題能力

「新領」工作領域主要集中在網絡保安、數據科學、雲端運算、用戶介面／使用體驗（UI/UX）設計、人工智能（AI）及認知商務（cognitive business）、業務代表等方面，並且能夠滿足企業中中階技能需求（middle-skill）的工作者。

《福布斯》報道，這些企業會看重應徵者技能，例如對問題處理的敏捷（Agile）與靈活，並具備「如何學習」的後設能力，而且有些新領工作要求應徵者具備《Python》和《Java》的編程能力。

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