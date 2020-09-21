【口罩大崩盤】跌破 $20 關口! 港店平賣三層外科防疫口罩 售 $19/50個

深水埗電子特賣城表示，正發售三層外科防疫口罩。



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店方指，三層外科防疫口罩剛到貨，備有認証，一盒 50 個，售 $19 盒。不過店方沒有提及其防護級數，建議買家購買前應向店方查詢其防疫功效，避免購入不適合自己使用的口罩。口罩為中國製造。

▲ 深水埗電子特賣城賣平價口罩

WhatsApp 查詢熱線: 6496 2195

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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