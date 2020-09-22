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【疫市營商】灣仔利東街日間旺場晚上得路人放狗　地下商場喜帖店：限聚令不完難以復活

業界頭條 08:56 2020/09/22

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利東街前身又稱「喜帖街」，昔日售賣傳統中式囍帖印刷製作的生意，充滿喜慶氣氛及獨特文化色彩的囍帖街活化後，一雙象徵婚嫁的公仔代表利東街，而一間碩果僅存請帖製作店遺留文化足跡。記者約下午1時到利東街視察市面人流正常，但不及地庫商場的人流旺盛。

位於利東街地下商場，專製作請帖印刷的林小姐表示：「恢復 4 人限聚令作用不大，通常辦酒席是 12 人一枱，如食市放寬到 10 至12 人一枱，或者還會選擇辦酒席，這樣生意才恢復。」準新郎及新娘也不辦酒席，自然不做請帖；本身已訂帖的客人也要求截停，待日後辦酒席才通知公司。數個月來接下印刷工作，不然「食穀種」，始終限聚不完對結婚酒席打擊非常大。

灣仔太原街燈籠高高掛 玩具店：生意差靠中秋交租「吊命」見下頁】 

限聚令放寬沙田商場復舊觀 希爾頓中心租戶：人流回復生意升2成​【見下頁】​​​​​​

商場內另一間地下零售店的賴小姐表示，因商場連接港鐵，上下班的時階段人流暢旺,，但其他時間非常淡靜。她又指早時 2 人限聚令人流更差，雖然現時食肆延長營業時間，政府放寬食肆 4 人一枱後人流恢復穩定，但也未如理想。

有趣的是，利東街地下商店人流比地面更旺。利東街售賣甜食店舖譚小姐稱：「新冠肺炎疫情關係來逛行有目的性，一向甚少人到利東街逛街，我想不是因放寬限聚令影響吧！不過前兩個星期的市面人流漸多。」附近住戶及上班一族是利東街主要人流，故 6 時過後人流開始減少，晚上更只見路人「放狗」。

西九龍中心今非昔比 蘋果商場店主：靠熟客「頂得幾耐得耐」見下頁】 

蛋糕店則王小姐表示，店舖在利東街開業兩年，主要靠同品牌的餐廳業務，已累積熟客；新冠肺炎疫情下蛋糕店生意一定有影響，但最近辦公室上班人流回復，生意也明顯改善。

中午時份隨處可見上班族足跡

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

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撰文 : 鍾采餘

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