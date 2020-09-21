masklab新門市開始試業 買滿$200送50個盒裝口罩

為方便用戶購買口罩，香港口罩廠 masklab 特別在佐敦設立旗艦店。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

現時 masklab 門市提供多個活動和服務

門市限定活動

1) 平面口罩現可散買，$38 可隨意配搭10片任何款式顏色 （另有新推出的門市限定隱藏版款式）

2) 每購買$200送一盒 50 裝藍色成人平面口罩（3i logo），數量有限，送完即止

▲ masklab 門市佐敦旗艦店平面口罩現可散買，$38 可隨意配搭10片任何款式顏色

發售 KF 系列

目前門市會有少量KF元老顏色（無logo版本）發售，這輪派籌購買結束後，就會開始發售新款式

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網購自取

門市將會成為廠方的網購自取點。預計 7-10 日內，就可以在門市提供網上購買門市自取服務

▲ masklab佐敦旗艦店送口罩

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地址：彌敦道190號路口地下B1舖（柯士甸道交界，莊士倫敦廣場斜對面，佐敦站D出口）

試營運開放時間：每日 11:00 - 22:00

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▲ masklab佐敦旗艦店

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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