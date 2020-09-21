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【SME學堂】曾拒蘋果收購今市值逾930億元　Dropbox用戶 5 億如何達成？

商管策略 12:10 2020/09/21

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雲端檔案儲存分享服務近年逐漸取代 USB、流動硬碟等裝置，改變用戶習慣，科技企業也需加推雲端服務配合，如蘋果（Apple）的 iCloud 、微軟（Microsoft）的 OneDrive 等。至開發網上儲存分享服務「先頭步隊」 Dropbox ，創辦人甚至曾拒絕蘋果收購，平台成立只有十多年，全球用戶逾 5 億，公司市值更已超過 120 億美元。

一次慘痛經歷成創業契機 曾拒絕蘋果收購

Dropbox 創辦人 Drew Houston 開發雲端服務的契機，竟然是因為忘記攜帶 USB 硬碟！Houston 經過 1 年研究，最終在 2007 年與另一共同創辦人Arash Ferdowsi 推出 Dropbox。雖然曾經有不少人嘗試開發雲端服務，但 Dropbox 是第一款不受任何類型檔案的限制，又能夠及時在雲端儲存檔案的應用程式。同年，紅杉資本（Sequoia Capital）資深合夥人Michael Moritz 認為 Dropbox 極具潛力，向公司提供 120 萬美元的融資。截至 2014 年底，陸續提供 3 輪融資，其中 1 次更高達 3.5 億美元。

直至 2011 年，Dropbox 被當時的蘋果創辦人兼主席 Steve Jobs 看中，並提出以 9 位數價格收購 Dropbox，最後被 Houston 拒絕這場收購。

創辦人曾輟學兼破產 Oracle終成為世界第2軟件商見下頁

Dropbox創辦人Drew Houston

收入跌4分1兼股價長期低位 GoPro 振作靠 HERO？見下頁

Dropbox 成立短短 13 年收入大增，2017 年總營業額增長 31%，至 11 億美元。2019 年，總營收再次增加 21%，總營收為 16.61 億美元，而每位付費用戶平均收入為 123.07 美元，整體市值超過 120 億美元（約港幣 930 億元）。如今的 Dropbox，在各大型科技公司間，扮演著整合者的角色，利用同步功能將資訊集中在一起，也視 Google 或微軟為合作夥伴。

特許經營穩賺不賠？麥當勞疫市生意滔滔靠「名氣」見下一頁

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Photo：Dropbox、pixabay、Ian Lamont

撰文 : 廖淑瑩

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