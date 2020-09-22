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【SM學堂】Xbox兩款新主機撼PS5兼推訂閱制 微軟將複製Office系列成功模式？

商管策略 19:05 2020/09/22

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微軟（Microsoft）成功將辦公室文書軟件《Microsoft Office》由套裝軟件變成訂閱制，過去 5 年公司的股價大升 370%。現時微軟把相同模式套用在電玩業務上，而在 11 月開賣的 Xbox Series X 和 Xbox Series S 主機和遊戲，可以訂閱制購買。此一策略有望刺激新主機銷售，帶動公司未來幾年的電玩營收。

Xbox訂閱制 買機同時玩過百款遊戲

Xbox 兩款新主機 Xbox Series X 和 Xbox Series S 將在 11 月 10 日全球開賣，價格分別為 499 美元和 299 美元（約港幣 3,867 及 2,317 元）。用戶可選擇每月付款的訂閱模式，Xbox Series X 為每月 34.99 美元（約港幣 271 元）、Xbox Series S 為 24.99 美元（約港幣 194 元）。客戶若選擇訂閱制，不只能取得新機，還可取得微軟和 EA 數百款電子遊戲。

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Xbox Series X和Xbox Series S將在11月10日全球開賣，價格分別為499美元和299美元(約3,867及2,317港元)

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玩訂閱制並非新鮮事，蘋果 (Apple) 、索尼（Sony）、任天堂（Nintendo）都曾推出類似銷售模式；微軟的訂閱制則是打破軟硬件界線，客戶可同時取得電玩主機和遊戲。

XBox 財務總監 Tim Stuart 表示，遊戲和硬件一起出售，能讓更多人取得新款主機，他們可以花費更多取得服務。他認為，用戶的參與度等同於貨幣，要是客戶經常打電玩，就會向公司購買更多產品。

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Photo﹕Xbox

撰文 : 廖淑瑩

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