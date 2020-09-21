【有現貨選擇】多款日本 Skater 小童卡通圖案口罩 售$20包起

萌B殿堂擁有實體門市和網店，現在正發售多款日本 Skater 口罩。到貨日期為12 月至 1 月。



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店方表示，正在提供日本 Skater 3D 口罩 (1-3歲, 100 x 90mm) 的預售，包括:

盒裝(20片)共六種款式：Mickey&Minnie、Disney Pooh、Toy Story、反斗車王、Hello Kitty、My Melody



售價:$80盒

包裝 (5片) 共九種款式：Hello Kitty、My Melody、Mickey&Minnie、Disney Pooh、反斗車王、Toy Story、多啦A夢、巧虎、JR列車

售價:$20包

此外，店方門市更有部分包裝 Skater 口罩發售，售 $120/3 包，詳情可向店方查詢。

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▲ 日本 Skater 小童口罩

Skater 口罩規格

-符合VFE 病毒過濾率最高標準，能夠99%阻隔0.1至5微米的飛沫病毒微粒，有效防禦流感﹑肺炎等經飛沬傳播的病毒

-三層結構，有效阻擋99%飛沫、灰塵、花粉和其他致敏源

-質地柔軟舒適，耳繩使用柔軟素材，不會勒到耳朵疼痛

-使用以熔噴技術生產(Melt-blown) 所生產之不織布，非常纖細故其過濾性佳，能有效過濾粉塵和病毒

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口罩購買網址<<<

地址:尖沙咀廣東道 30 號新港中心第一座 12 樓 1209 室

WhatsApp: 52208838



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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