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【有現貨選擇】多款日本 Skater 小童卡通圖案口罩 售$20包起

行內熱話 02:53 2020/09/21

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萌B殿堂擁有實體門市和網店，現在正發售多款日本 Skater 口罩。到貨日期為12 月至 1 月。
   
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

 店方表示，正在提供日本 Skater 3D 口罩 (1-3歲, 100 x 90mm) 的預售，包括:

盒裝(20片)共六種款式：Mickey&Minnie、Disney Pooh、Toy Story、反斗車王、Hello Kitty、My Melody

售價:$80盒

包裝 (5片) 共九種款式：Hello Kitty、My Melody、Mickey&Minnie、Disney Pooh、反斗車王、Toy Story、多啦A夢、巧虎、JR列車

售價:$20包

此外，店方門市更有部分包裝 Skater 口罩發售，售 $120/3 包，詳情可向店方查詢。

【其他內容】Oxyair Mask HK 將推18 色 Pantone 繽紛版 10 月首設門市賣口罩【詳情見下頁】

日本 Skater 小童口罩

Skater 口罩規格

-符合VFE 病毒過濾率最高標準，能夠99%阻隔0.1至5微米的飛沫病毒微粒，有效防禦流感﹑肺炎等經飛沬傳播的病毒
-三層結構，有效阻擋99%飛沫、灰塵、花粉和其他致敏源
-質地柔軟舒適，耳繩使用柔軟素材，不會勒到耳朵疼痛
-使用以熔噴技術生產(Melt-blown) 所生產之不織布，非常纖細故其過濾性佳，能有效過濾粉塵和病毒

【其他內容】 附購買連結! Medicom Premier 獨立包裝成人口罩 售$99盒/40個【詳情見下頁】

 口罩購買網址<<< 

地址:尖沙咀廣東道 30 號新港中心第一座 12 樓 1209 室 
WhatsApp: 52208838

【其他內容】 男女通殺! Gimans 玩轉口罩新意思! 將推高達和鬆散熊口罩 【詳情見下頁】 

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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