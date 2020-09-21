【一盒齊三色】Gimans Marble Collection 型格大理石花紋 Level 3 口罩 獨立包裝售$108/30個

Gimans 表示，將推出型格的 Marble Collection 大理石系列口罩。



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廠方表示，大理石有獨一無二紋路天然變化，予人冷酷的大自然感。Gimans 今次揀選三種色調石材，推出創大理石紋路口罩。這盒大理石口罩，一盒有齊三趣，包括:黑綠大理石配黑色耳帶、灰色帶白黃紋路和白色帶有黑色紋路，每款各10 片，每片也宥有可能出現不同紋路。

▲ Gimans 大理石花紋口罩

預售日期: 23/9 14:00

出貨時間:預計10月底至11月初

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Gimans口罩規格:

-BFE PFE VFE >99% (Nelson Labs)

-ASTM F2100-19 LEVEL 3 (Nelson Labs)

-EN 14683 type IIr + 歐盟CE

-日式立體型，超柔軟彈性耳帶，高透氣度，長時間佩戴舒適

-17.5cm x 9.5cm

-30片獨立包裝

售價: $108/盒

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▲ Gimans 大理石花紋口罩

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▲ Gimans 大理石花紋口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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