  • 28°C
香港時間 : 2020921日 (一) 03:10
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【一盒齊三色】Gimans Marble Collection 型格大理石花紋 Level 3 口罩 獨立包裝售$108/30個

行內熱話 01:46 2020/09/21

分享：

Gimans 表示，將推出型格的 Marble Collection 大理石系列口罩。
   
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

廠方表示，大理石有獨一無二紋路天然變化，予人冷酷的大自然感。Gimans 今次揀選三種色調石材，推出創大理石紋路口罩。這盒大理石口罩，一盒有齊三趣，包括:黑綠大理石配黑色耳帶、灰色帶白黃紋路和白色帶有黑色紋路，每款各10 片，每片也宥有可能出現不同紋路。

Gimans 大理石花紋口罩

預售日期: 23/9 14:00

出貨時間:預計10月底至11月初

【其他內容】Oxyair Mask HK 將推18 色 Pantone 繽紛版 10 月首設門市賣口罩【詳情見下頁】

Gimans口罩規格:

-BFE PFE VFE >99% (Nelson Labs)
-ASTM F2100-19 LEVEL 3 (Nelson Labs)
-EN 14683 type IIr + 歐盟CE
-日式立體型，超柔軟彈性耳帶，高透氣度，長時間佩戴舒適
-17.5cm x 9.5cm
-30片獨立包裝

售價: $108/盒

【其他內容】 附購買連結! Medicom Premier 獨立包裝成人口罩 售$99盒/40個【詳情見下頁】

Gimans 大理石花紋口罩

 口罩官方網址<<< 

【其他內容】 男女通殺! Gimans 玩轉口罩新意思! 將推高達和鬆散熊口罩 【詳情見下頁】 

Gimans 大理石花紋口罩

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

港牌 GPMask 小巴盒 Level 3 獨立包裝口罩 減價售 $57盒起
2020/09/20
港牌 GPMask 小巴盒 Level 3 獨立包裝口罩 減價售 $57盒起
Oxyair Mask HK 將推18 色 Pantone 繽紛版 10 月首設門市賣口罩
2020/09/20
Oxyair Mask HK 將推18 色 Pantone 繽紛版 10 月首設門市賣口罩
【一盒齊五盒】日本 Fueki 漿糊仔高機能 V. Cut 彩虹口罩 售$128/50個起 附購買連結
2020/09/20
【一盒齊五盒】日本 Fueki 漿糊仔高機能 V. Cut 彩虹口罩 售$128/50個起 附購買連結
網上購物 著數優惠 口罩

上一篇文章

【有現貨選擇】多款日本 Skater 小童卡通圖案口罩 售$20包起

下一篇文章

【節省開支】每月只需 $25! 超長氣 MNP 計劃！兩年 1 萬分鐘通話＋4G 150GB 數據
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹