【節省開支】每月只需 $25! 超長氣 MNP 計劃！兩年 1 萬分鐘通話＋4G 150GB 數據

年卡、儲值卡 MNP Plan，一般都係標榜大 GB 數，但只包 2000 分鐘本地通話，有朋友都唔夠用。如果需要增值通話分鐘，埋單條數就未如想像之中平。Lucky SIM 新推出 2 年 MNP 計劃，就包 10000 分鐘本地通話，仲有 150GB 4G 數據！



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2000 分鐘通話，對於一年來說，除返每日唔夠 6 分鐘用，其實真係唔多，尤其係 MNP 嘅常用號碼。虛擬網絡供應商 Lucky SIM，這 2 年新 Plan 就包 10000 分鐘本地通話、150GB 數據，租用 CSL 4G 21Mbps 網絡，收費 $600，平均每月 $25。

▲ Lucky SIM 計劃

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如果真係覺得唔使 10000 分鐘咁多，就可以考慮揀返 $190 的 540 日 60GB + 2000 分鐘、 $300 的 1000GB + 2000 分鐘 Plan 自組，但萬一真係唔夠通話分鐘，就要每次用 $60 儲值額開多 365 日 1000 分鐘通話，用家可視乎實際需要作出選擇。

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