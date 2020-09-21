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【節省開支】每月只需 $25! 超長氣 MNP 計劃！兩年 1 萬分鐘通話＋4G 150GB 數據

行內熱話 00:38 2020/09/21

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年卡、儲值卡 MNP Plan，一般都係標榜大 GB 數，但只包 2000 分鐘本地通話，有朋友都唔夠用。如果需要增值通話分鐘，埋單條數就未如想像之中平。Lucky SIM 新推出 2 年 MNP 計劃，就包 10000 分鐘本地通話，仲有 150GB 4G 數據！ 
 
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

2000 分鐘通話，對於一年來說，除返每日唔夠 6 分鐘用，其實真係唔多，尤其係 MNP 嘅常用號碼。虛擬網絡供應商 Lucky SIM，這 2 年新 Plan 就包 10000 分鐘本地通話、150GB 數據，租用 CSL 4G 21Mbps 網絡，收費  $600，平均每月 $25。 

Lucky SIM 計劃

【其他內容】 SPT Mask 港產學生 Level 1 /N95 口罩買 1 送 1! 平均每盒 $39 起 另向長者派 48 萬個口罩【詳情見下頁】

如果真係覺得唔使 10000 分鐘咁多，就可以考慮揀返 $190 的 540 日 60GB + 2000 分鐘、 $300 的 1000GB + 2000 分鐘 Plan 自組，但萬一真係唔夠通話分鐘，就要每次用 $60 儲值額開多 365 日 1000 分鐘通話，用家可視乎實際需要作出選擇。

【其他內容】 附發售地點!愛的家 Level 3 港產口罩超特價! V99只售$1.2/個 賣$60/50個【詳情見下頁】

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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