【好想旅行!】夏威夷 10 月迎國際旅客觀光 符合兩大條件可入境免隔離 14 天

疫情下令不少旅行控不能四處旅遊觀光，心情務必相當低落。之不過大家餓了多時的「旅遊癮」，似乎解決有望，事關夏威夷州長伊藝日前宣布，10 月 15 日起推出一個跟應對疫情有關的旅行測試計劃，旅客只要符合兩大條件，就可入境享受陽光海灘及食好西，毋須隔離 14 天。



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夏威夷州長伊藝前日（16 日）宣布，10 月 15 日起推出一個跟應對疫情有關的旅行測試計劃，旅客只要符合兩大條件，就可入境享受陽光與海灘及食好西，毋須隔離 14 天，國際旅客同樣適用。兩大條件為包括：提供 72 小時內新冠肺炎病毒檢測的陰性結果證明，以及該測試是需要於夏威夷州認可的實驗室進行。當地政府正與非牟利組織 Kaiser Permanente 和連鎖藥妝店 CVS 商議提供病毒檢測服務，不過費用需由旅客自費，費用預計逾 US$100 至 US$140（約 HK$775 至 HK$1,085）不等。如未能提供以上在認可實驗室進行的 72 小時內新冠肺炎病毒檢測的陰性結果證明，即被強制隔離 14 天，直至可提供有關證據為止，否則將會直接離境回程。

提提大家，不論大家持有特區護照或 BNO 護照也好，前往美國都需申領簽證方能成行。

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