日本推智能翻譯口罩？連接手機即譯 8 國語言

新冠肺炎疫情持續，口罩已經變成必須平。正正因為如此，不少公司開始研發擁有特殊功能的口罩。例如是 LED 發光口罩，以及以下介紹的「智能翻譯口罩」！



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這款由 Donut Robotics 推出的「智能翻譯口罩」名為 C-Face smart mask，只要材料為塑膠和矽樹脂，當中還有嵌入式麥克風，只要將口罩以藍牙連接手機，專屬 App 接收到語音後就能即時將文字翻譯並顯示在手機上。官方表這個 App 支援日文譯作英、文、中文、法文、韓文、印尼文、泰文、越南文以及西班牙文。

▲ C-Face smart mask

所以，這個口罩適用於多國會議、旅遊等。可惜這款口罩並無法阻礙病毒，而且暫時只支援援日語翻譯。現時，「智能翻譯口罩」已成功眾籌，預計定價為 3,980 日圓（HK $292）一個，而翻譯 App 需額外訂閱。

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▲ C-Face smart mask

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