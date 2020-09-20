【一盒齊五盒】日本 Fueki 漿糊仔高機能 V. Cut 彩虹口罩 售$128/50個起 附購買連結

日本Fueki漿糊仔又推出新口罩，今次更有多種顏面選擇。



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今次新推出的Fueki漿糊仔口罩，最大賣點是一盒提供 5 色口罩，包括:青碧/藤紫/櫻之戀/柚子黃/橘子橙。此外，口罩更採用 V. Cut 技術，令其更貼面、更立體、更舒適。口罩更是香港製造。

▲ Fueki漿糊仔高機能V. Cut彩虹口罩

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Fueki口罩規格

-EN14683 Type IIR

-Level 2

-175 x 95mm

-每盒50

-1盒50個 (5色 x 10個）

-顏色：青碧/藤紫/櫻之戀/柚子黃/橘子橙

-獨立包裝

-V. Cut三層防護

-BFE ≥ 98%

-PFE ≥ 98%

(Nelson Labs 報告 BFE/PFE 達99%以上)

-香港製造

售價 : $148

預售價 : $138

5盒 @ $128

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預計送貨日期約26/9 - 30/9

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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