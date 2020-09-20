Oxyair Mask HK 將推18 色 Pantone 繽紛版 10 月首設門市賣口罩

Oxyair Mask HK 又有新口罩推出，今次是 18 色 Pantone 繽紛版。



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Oxyair Mask HK 表示，10 月份廠方就會推出全新的 18 色 Pantone 繽紛版（Pantone Version) 口罩。口罩共有 6 個大色系，合共 18 個全新顏色口罩。同時廠方又會增設更適合女士們的 16cm 尺寸。廠方在本月底會再詳細解釋。

此外，為方便用戶免運費取口罩，Oxyair Mask HK 會開始增設門市服務。

▲ Oxyair Mask HK Pantone 繽紛版

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▲ Oxyair Mask HK Pantone 繽紛版

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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