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港牌 GPMask 小巴盒 Level 3 獨立包裝口罩 售 $57盒起

行內熱話 03:50 2020/09/20

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港牌 GPMask 最近推出中秋優惠，售賣多款成人/學生口罩。 
  
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

今次廠方推出多款口罩優惠 ，例如原價 $110 的 30 個裝成人口罩，現時優惠價只需 $57/盒。

港牌 GPMask 小巴盒 Level 3 獨立包裝口罩

【其他內容】 SPT Mask 港產學生 Level 1 /N95 口罩買 1 送 1! 平均每盒 $39 起 另向長者派 48 萬個口罩【詳情見下頁】
 
GPMask口罩規格

-最高防護級別
-ASTM F2100 LEVEL 3
-EN14683 TYPE IIR
-BFE 及 PFE >99% 

 

 口罩購買連結<<< 

【其他內容】 附發售地點!愛的家 Level 3 港產口罩超特價! V99只售$1.2/個 賣$60/50個【詳情見下頁】

【其他內容】附訂購連結!真．日本製KOWA三次元成人口罩 藥房售$98/30個【詳情見下頁】

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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