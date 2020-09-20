港牌 GPMask 小巴盒 Level 3 獨立包裝口罩 售 $57盒起

港牌 GPMask 最近推出中秋優惠，售賣多款成人/學生口罩。



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今次廠方推出多款口罩優惠 ，例如原價 $110 的 30 個裝成人口罩，現時優惠價只需 $57/盒。

▲ 港牌 GPMask 小巴盒 Level 3 獨立包裝口罩

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GPMask口罩規格



-最高防護級別

-ASTM F2100 LEVEL 3

-EN14683 TYPE IIR

-BFE 及 PFE >99%

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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