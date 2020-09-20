突破美國封殺禁令! 美國 AMD 竟為華為提供晶片 華為可逃出生天?

有外媒報道，美國晶片生產商 AMD 會向華為供應處理器。



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是美國對華為禁令已本月 15 日正式生效，本來華為應該無法再獲得美國企業提供的晶片。但有報道指，AMD 高級副總裁 Forrest Norrod 透露，現在已獲得對中國華為供貨的許可證，可以向華為提供晶片，而不受華為禁令使 AMD 被牽連。

現時華為有推出 notebook，如果 AMD 繼續提供處理器的話，先解決了華為最難解決的「核心」問題。當然，仍有其他電腦零件仍需要另尋供應商，但難度比處理器易得多。AMD 亦是華為禁令正式生效後，第一家公開表示會向華為供貨的廠商。

▲ AMD Ryzen C7 晶片

此外，其實 AMD 亦有能力生產手機處理器。例如廠方之前公布的 AMD Ryzen C7 晶片，在規格上跟手機上常見的處理器十分相似。當然此處理器未必太適合在手機上使用，需要時間改良優化。如果 AMD 能向華為供應 CISC 外的 RISC (ARM)處理器，說不定能解決華為手機無 CPU 可用的問題。

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