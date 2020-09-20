日本製造! 平和 Heiwa Life 3D 女士/中童口罩 售$160/60個

網店PigPig日本生活百貨表示，現在發售平和 Heiwa Life 3D 女士/中童口罩。



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店方之前已售賣平和成人版，今次則有平和 Heiwa Life 3D 女士/中童口罩，預計下星期抵港。平和 Heiwa Life 3D 日本製造，採用立體設計，為 3E>99% 和 Level 3 規格，而且透氣度高。此口罩售價為 $160，共有 60 個，非獨立包裝。

▲ 平和 Heiwa Life 3D 女士/中童口罩

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平和 Heiwa Life 3D 規格



-PFE、BFE及VFE平均達99%

- Level 3

-3D立體剪裁，完全貼合面型

-透氣性高，耳帶採用高彈力材質

-女士/中童口罩

-日本製造

-60個裝

售價:$160

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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