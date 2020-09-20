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【峰迴路轉】《花木蘭》美國進帳逾 2.6 億美元 串流成功實際收益勝《天能》

行內熱話 02:01 2020/09/20

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網上不少人呼籲杯葛《花木蘭》，不過據最近的分析，由於《花木蘭》採用串流平台 Disney+ 上登場，不用跟戲院五五拆帳，實際收益更勝在戲院上映的《天能》。 
 
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早前迪士尼決定讓《花木蘭》在 Disney+ 播放，只有在 Disney+ 尚未上線的國家才採傳統戲院上映，訂戶需另外付出近 30 美金才能觀看，最初很多人對此策略都不看好。不過根據分析研究公司 7Park Data 的最新數據顯示，直到 9 月 12 日為止，有將近 29% 的美國 Disney+ 訂戶，都願意付出昂貴票價觀看《花木蘭》，更讓此齣電影躍升為 Disney+ 上最多人觀賞的影片。

Disney+ 至今已吸引了逾 6 千萬的全球用戶訂閱。假設其中有一半都是美國用戶，據 7Park Data 的數據則顯示，約有 900 萬用戶付了 30 美金觀看《花木蘭》；換算下來，電影只計算美國市場，進帳便達 2 億 6 千 100 萬美元。

雖然《天能》暫時是全球戲院票房冠軍，但由於傳統電影發行需要跟戲院五五拆帳，所以《花木蘭》的實際收益，其實遠超《天能》，2.6 億美元的收入全歸迪士尼。

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撰文 : 何兆洋

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