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【疫市反擊】唔係呀? 驚安之殿堂DONKI又開新分店! 今次座落港島中

業界頭條 23:35 2020/09/19

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在疫市下不斷開新分店的，近來就只有驚安之殿堂(激安之殿堂)  DONKI。繼之前傳出在港島東藍灣半島開全港第6間分店後(按此瀏覽詳情)，今日又有新消息。
 
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有網民在 FB 群組分享，驚安之殿堂 DONKI 將在位於港島中山頂的山頂廣場開新分店。從分享的相片看，其店舖面積不大，應該是小型分店。在裝修圍板可見，新店叫「熱情笑店 Jonetz Market」，並有「山頂限定」和「Coming Soon」 等字句。但新店在山頂開店，驚安之殿堂應該只是提供正常營業時間，不會半夜仍開門。

羽田機場的驚安之殿堂 DONKI 分店

由於此新店面積不大，相信設計跟在羽田機場的 DONKI 分店類似，只提供精選產和食物，針對遊客，商品種類不會齊全。

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撰文 : 張文啟

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