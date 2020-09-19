【附購買連結】 Medicom Premier 獨立包裝成人口罩 售$99盒/40個

福港中西大藥行表示，正減價發售 Medicom Premier 口罩。



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Medicom 口罩近日降價不少，一般 $120 已可購買一盒。今次福港中西大藥行發售的 Medicom Premier 口罩，更以 $99 即可購得。此口罩為 Level 1 水平，全獨立包裝，一盒 40 個。網店和各分店皆有發售。

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▲ Medicom 成人口罩 40個裝

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Medicom 口罩規格:

• 符合最新ASTM-2100口罩標準

• 安全、柔軟舒適及防敏感設計

• 3微米的細菌過濾效率(BFE) ≥95%

• 顆粒過濾效率(PFE)≥95%

• 不織布布材料和三層褶的結構設計可防止液體累積在口罩上而造成交叉感染

• 耳掛繩為扁帶型設計，讓耳朵更舒適

• 無乳膠和玻璃纖維材質，過敏性皮膚首選

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門市地址：

荃灣河背街64號地舖

電話: 2439 6008

筲箕灣愛東商場一樓A,B舖

電話：2180 9818

西灣河成安街18號地下G02A舖

電話:2513 0330

柴灣興華邨興華廣場G07D (百佳旁)

電話:2505 3360

柴灣環翠邨環翠商場117-118號舖 (日本城旁)

電話:2650 0222

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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