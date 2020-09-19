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全港都劈?Protector口罩減至$64/盒 官網各大經銷商同步減!

行內熱話 13:32 2020/09/19

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近幾星期，不難在各大商店見到 Protector 的「口罩山」，廠方表示，針對開學需要，現以優惠價發售開各式 Protector  口罩。
 
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

廠方指由即日起，Protector 口罩將以 $128/兩盒 (成人裝/中童裝/小童裝) 優惠價發售(平均每盒 $64)。無論購買那兩款也係同一價錢！現在更在各大經銷商，包括 : 惠康、屈臣氏、華潤堂、一田、卓悅、萬寧及 wiseever.com 均有發售。

事實上，早前惠康和萬寧已率先減價，但昨天見 7-11 仍是以舊價 $80 盒發售，想購買的朋友可以注意啦。

【其他內容】 SPT Mask 港產學生 Level 1 /N95 口罩買 1 送 1! 平均每盒 $39 起 另向長者派 48 萬個口罩【詳情見下頁】

Protector口罩減價

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【其他內容】 附發售地點!愛的家 Level 3 港產口罩超特價! V99只售$1.2/個 賣$60/50個【詳情見下頁】

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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