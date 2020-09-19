全港都劈?Protector口罩減至$64/盒 官網各大經銷商同步減!

近幾星期，不難在各大商店見到 Protector 的「口罩山」，廠方表示，針對開學需要，現以優惠價發售開各式 Protector 口罩。



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廠方指由即日起，Protector 口罩將以 $128/兩盒 (成人裝/中童裝/小童裝) 優惠價發售(平均每盒 $64)。無論購買那兩款也係同一價錢！現在更在各大經銷商，包括 : 惠康、屈臣氏、華潤堂、一田、卓悅、萬寧及 wiseever.com 均有發售。

事實上，早前惠康和萬寧已率先減價，但昨天見 7-11 仍是以舊價 $80 盒發售，想購買的朋友可以注意啦。

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▲ Protector口罩減價

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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